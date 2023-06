Tras la entrevista a Pedro Sánchez, ahora es 'Yolanda Díaz' (Cristina Gallego) quien se sienta a charlar con El Gran Wyoming y le reclama su atención en directo: "Se va a acabar el programa y todavía no me has entrevistado". "Nos queda poco tiempo y no podemos hacer una entrevista deprisa y corriendo porque no me gusta", le advierte el presentador, para acto seguido explicarle que El Intermedio es un "programa serio y no una coalición de izquierdas".

Ante es 'dardo', la vicepresidenta segunda del gobierno contraataca 'amenazándole' con "mandarle una inspección de trabajo": "Acabo de cruzarme con dos guionistas peleando a muerte por un bocata de chóped".

Además, aprovechando su visita a El Intermedio, Wyoming le pregunta qué le ha parecido la entrevista que le han hecho a Pedro Sánchez: "Te he visto cansado, desfasado y más pesado que gracioso. Vaya preguntitas para hacer al presidente del gobierno. Yo le habría preguntado algo más interesante como quien es su ministra favorita".