Yolanda Díaz y el resto de partidos de la izquierda afrontan la recta final para lograr una coalición de cara a las elecciones del 23J. A falta de dos días para que se cierre el plazo, se conocía el acuerdo con la Xunta Aragonesista y Más Mádrid, que se unen al alcanzado ayer con el Proyecto Drago, la formación del exdiputado Alberto Rodríguez. Sin embargo, el gran escollo sigue estando en la negociación con Podemos.

Wyoming les anima a sentarse durante las 48 horas que quedan y no levantarse hasta el acuerdo: "Y no me digáis que no aguantáis, que sois todos de izquierdas, habéis estado en raves tocando los bongos mucho más tiempo", comenta en el vídeo sobre estas líneas. El nuevo portavoz de Sumar, Ernesto Urtasun, se ha estrenado desde Doñana, donde ha estado junto a Díaz para interesarse por los polémicos regadíos ilegales y poner en valor su agenda verde.

"Para ver especies en peligro de extinción ya tiene las negociaciones con Podemos", apunta el presentador de El Intermedio, que también desvela el enrevesado 'culebrón' en la izquierda tras el desmentido de varios partidos de un supuesto veto a Podemos.