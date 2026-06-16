Wyoming, sobre Trump: "A lo mejor le he juzgado mal, él pone el circo, pero, a lo mejor, los payasos somos los demás"

El presentador señala que EEUU siempre había evitado bombardear Irán hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia. Esta decisión ha traído, entre otras cosas, más de 7.000 muertos y millones en destrozos.

El Gran Wyoming recuerda que uno de los números más populares de Los Payasos de la Tele era uno en el que Gaby "prohibía tocar un botón en una máquina a Fofó y Miliki". Pero cuando el 'payaso serio' se marchaba, estos terminaban tocando ese botón.

"Este gag me recuerda a la actual crisis de Irán", añade el presentador. Wyoming expone que Estados Unidos ha iniciado guerras e invasiones por todo el mundo en las últimas décadas. "Las bombas americanas son como del Gordo de Navidad, siempre caen muy repartidas, con una excepción, Irán", añade.

El presentador señala la mala relación de EEUU con este país, pero, a pesar de ello, no había sido atacado por EEUU. "Se la habían impuesto sanciones, bloqueos, pero cuando se trataba de arrear bombazos todos los presidentes americanos se acogían a la misma máxima: no toquéis ese botón", explica.

"Tenían clarísimo que si tocaban el botón de Irán podía liarse muy gorda", añade. Pero, como señala, esto cambió cuando llegó a la Casa Blanca "el payaso en jefe y dijo: 'Voy a tocar ese botón'". Eso provocó "una guerra con más de 7.000 muertos, miles de millones en destrozos, toda la zona del Golfo Pérsico en llamas, el petróleo por las nubes, la economía mundial al borde del colapso... un desastre".

Wyoming expone que "puestos a hacer el payaso", habría preferido que Donald Trump "se hubiera dedicado a lanzar tartas a los ayatolás". El presentador indica que, supuestamente, el objetivo del presidente de EEUU era acabar con el régimen iraní y, cuatro meses después, "está a punto de firmar un acuerdo y eso, con suerte, por el que se levantan las sanciones a Irán, se vuelve al acuerdo nuclear, y el estrecho de Ormuz podría pasar a ser de peaje".

"Lo peor de todo, el régimen teocrático de Irán, se ha visto reforzado para varias décadas más", añade. "En resumen", expone, "EEUU ha hecho lo que se conoce, en español, como un pan como unas hostias". Wyoming afirma que, a pesar de todo, hay gente que ha salido ganando, como los vendedores de armas, las empresas petrolíferas y, sobre todo, amigos y familiares de Trump. "A lo mejor he juzgado mal a este hombre, es cierto que él pone el circo, pero, a lo mejor, los payasos somos los demás", concluye.

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