"En la Convención Nacional parece que el PP ha vuelto a encumbrar a Aznar, algo que, para muchos, cierra definitivamente la etapa de Mariano Rajoy en el partido", destaca en El Intermedio El Gran Wyoming. Por eso, el presentador por eso, quiere darle "un último adiós como se merece a Rajoy" y, para ello, ha visitado "su tumba".

"Don Mariano, quién se lo iba a decir, hace unos meses estaba en la Moncloa y, ahora, en el panteón de los expresidentes del gobierno, ya se sabe, en política va muy rápido, pero no tanto como caminaba usted", destaca Wyoming y, resalta que "en el PP le siguen apreciando aunque ahora le llaman 'esa persona de la que usted me habla'".

Además, Wyoming recuerda a Rajoy "el cariño que le han cogido otra vez a José María Aznar después de los feos que le hizo a usted y a su partido" y le manda un mensaje: "No se me venga abajo que de del cementerio también se sale, hasta hace un par de días Aznar estaba enterrado en una tumba, bueno en dos, una para él y otra para su ego".

Wyoming lleva una corona de flores a la 'tumba' de Rajoy: "El Intermedio no te olvida, ni los pensionistas, ni los médicos, ni los científicos..."

El Gran Wyoming visita en El Intermedio la 'tumba' de Mariano Rajoy: "Te has ido como un español, muy español y mucho español, ¿que me echan?, ¡pues me quedo toda la tarde en un bar!". Además, el presentador destaca los grandes momentos que ha vivido junto al expresidente: "Éramos el yin y el yang".

Wyoming lleva una corona de flores a la 'tumba' de Rajoy: "El Intermedio no te olvida, ni los pensionistas, ni los médicos, ni los científicos..." |

Wyoming visita la tumba de Pedro Sánchez: "Perjudicar a tu propio partido no tiene nombre. Bueno sí, Aznar"

El Gran Wyoming visita en El Intermedio la tumba de Pedro Sánchez y Zapatero para analizar la vuelta de Sánchez a la política. "José Luis, dale algún consejo. Tú nunca quisiste volver y nos dejaste al país y a mí en una crisis de la que aún nos estamos recuperando".