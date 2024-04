El Gran Wyoming expone que Antonio Garamendi ha sugerido que los trabajadores cobren la nómina total y que sean ellos los que ingresen sus cotizaciones a la Seguridad Social. "Este tipo es la monda. Es lo más ingenioso que ha propuesto la patronal desde aquel empresario que cambió el nombre a los esclavos y les empezó a llamar becarios", afirma.

Garamendi se ha justificado diciendo que lo que pretendía es que los trabajadores vieran cuál es el coste real que los salarios suponen para las empresas, pero el presentador apunta que "quizá se olvida de que los trabajadores son perfectamente capaces de consultar sus nóminas para ver cuál es el sueldo bruto y cuánto aportan a la Seguridad Social".

Aunque Wyoming plantea que quizás esta propuesta tiene que ver con que las aportaciones que se hacen al erario publico le parecen al presidente de la CEOE "muy elevadas o no les encuentra sentido". Un porcentaje que "no es una aportación que no sale del beneficio de las empresas sino del esfuerzo de los trabajadores", aclara, para sostener los servicios públicos como la sanidad, las prestaciones por desempleo o las pensiones.

"Señor Garamendi, usted también se jubilará y tal vez se alegre de que cada mes le paguen la pensión. Llegará un día en que deje de trabajar, usted descansará un poco y los demás muchísimo", expresa, y apunta que este "ha estado sembrado", pero se pregunta: "¿Por qué no proponer que los trabajadores perciban todo lo que producen, lo que se conoce como plusvalía, y luego le paguen a la empresa lo que consideren oportuno o mejor? ¿Y si los beneficios anuales de la compañía los reciben los empleados y después ellos deciden qué parte va a los socios y cuál al consejo de Administración?".