Wyoming recuerda a Ayuso que en marzo de 2020 "millones de personas seguían viajando en transporte público"

Isabel Díaz Ayuso ha utilizado, en el pleno de la Asamblea de Madrid, "un viejo argumento de la derecha para culpar al Gobierno por su gestión de la pandemia", explica Sandra Sabatés: "Que ignorase las alertas y permitiera las manifestaciones del 8M de 2020".

El Gran Wyoming recuerda a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "aquel mismo día, millones de personas seguían viajando en transporte público en horas punta". El presentador añade que en aquella época "todos estábamos despistados porque no conocíamos la magnitud de lo que se nos venía encima... empezando por usted". Wyoming muestra imágenes de Ayuso declarando que Madrid no se iba a cerrar.

"Parece que a pesar de lo que dice ahora, en marzo de 2020 muchas ganas de cerrar Madrid no tenía", responde Wyoming, "el problema es que tampoco se tomó en serio las recomendaciones en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre... cuando ya sabíamos que esto era muy serio". "Mientras los españoles cantaban 'Resistiré' en sus casa, Ayuso en su apartahotel de lujo cantaba 'No controles' en concreto, 'No controles mi forma de gobernar'", concluye el presentador.