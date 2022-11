El Gran Wyoming y Raúl Pérez analizan el precario estado de la sanidad pública de una peculiar manera: cantando. De este modo, los dos se proponen, según el presentador de El Intermedio, "hacer con una canción de Javier Krahe lo mismo que algunos hacen con la sanidad: destrozarla".

Con Wyoming a la guitarra y Pérez en silla de ruedas, pierna escayolada y brazo en cabestrillo, el imitador canta que "y yo que me di anoche una hostia en bicicleta, con la pierna hecha polvo llame al centro de salud. Le hablo al contestador como a un gilipollas, madre, me ponen una canción como a un gilipollas". También explica que, una vez en urgencias, "me cruzo a un joven MIR y a algún gilipollas, madre, lo acaba de despedir, vaya gilipollas".