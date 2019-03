Wyoming: "Rajoy ha puesto a Aguirre en su sitio: de jefa"

El Gran Wyoing analiza la actitud del presidente del Gobierno en El Intermedio. "En los últimos días veo a Rajoy un poco desganado, como dejándose llevar... Sólo hay que ver cómo respondía a un periodista en Zaragoza" tras los destrozos originados por la crecida del Ebro: "A mí me han organizado esta visita y yo voy a donde me llevan". Wyoming reacciona al instante: "Rajoy es como un abuelo de la política. Le meten en un coche y se lo llevan de paseo. Tiene suerte de que la conductora no fuera Aguirre porque es capaz de abandonarlo en una gasolinera".

