Wyoming arranca El Intermedio con una confesión: "En realidad no soy un tipo listo". El presentador asegura que ese es el motivo por el que "cuando se me ocurre algo, no hago mucho caso, porque supongo que será una de mis bobadas".

Algo similar le pasó ayer al leer que la obesidad infantil afecta más a las familias de rentas bajas en España. "¿Soy yo o a las rentas bajas les pasa de todo?", se pregunta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde enumera que la inflación, la hipertensión, el fracaso escolar, los problemas de salud mental o el cambio climático también se ceba con las familias más vulnerables.

"Ser pobre es una mierda", concluye Wyoming, que se plantea que si todos estos problemas están relacionados con la pobreza, "¿y si en vez de luchar contra la mala alimentación, la inflación, la hipertensión, el fracaso escolar, los problemas de salud mental y el cambio climático, luchamos contra la pobreza?".