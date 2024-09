Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han mostrado su negativa a aplicar la ley de la vivienda. Esto ha llevado a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, a hacer una curiosa propuesta para bajar los precios del alquiler.

Rodríguez ha apelado a la solidaridad de los caseros. "España es un país solidario y, en su mayor parte, el parque de vivienda en alquiler pertenece a pequeños propietarios. Les pido que se hagan cargo también de esta necesidad social y que valoremos que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles y las españolas", ha declarador Rodríguez.

"Asunto arreglado", afirma Wyoming, "¿para qué necesitas una ley si tienes el amor de tu casero?". "A los tradicionales carteles de 'se alquila' y 'se vende', ahora los propietarios sumarán 'se ama'", añade. Como apunta el presentador, Isabel Rodríguez parece olvidar que las administraciones están para legislar y regular, y no para apelar a los buenos sentimientos. "Además, se ha puesto en evidencia porque al recurrir a la buena voluntad de los caseros constata que su ley no está funcionando", argumenta, "los caseros no van a bajar el precio del alquiler por voluntad propia".