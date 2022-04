Como cada día, El Gran Wyoming abre El Intermedio con un breve monólogo en el que aborda un tema de actualidad. En esta ocasión, trataba sobre las comisiones cobradas por Luis Medina y Alberto Luceño por el contrato de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid y Gerard Piqué por la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Sin embargo, en mitad de su intervención, el presentador de El Intermedio tuvo que enfrentarse a una circunstancia inesperada: "Se me ha ido el texto", afirmaba Wyoming que no ha dudado en tirar de tablas en el escenario y su particular sentido del humor en un divertido momento que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

"Deberías haber pedido una armadura"

En este vídeo, Wyoming muestra su indignación por el empujón del director de gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid a la periodista de El Intermedio por hacerle una pregunta a Isabel Díaz Ayuso.