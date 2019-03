Wyoming, ganador de premio Wyo a la mejor cagada por 'lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir'

POR SU ENTREVISTA A LA EXPRESIDENTA DEL CIS

El Intermedio entrega el premio Wyo a la mejor cagada. Los nominados son: 'No puedo conectar permanentemente con la central de emisión'; '1,2,3 pregunta lo mismo otra vez'; 'lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir'; y 'presenta como puedas'. El premio se lo lleva el presentador por su lapsus en la pregunta a Belén Barreiro, expresidenta del CIS. Aunque hay más 'cagadas' más destacadas.