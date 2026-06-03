Wyoming denuncia la presión de EEUU contra Cuba: "Le da igual la vida del pueblo cubano, lo que quiere es sumisión"

El presentador de El Intermedio expone que Cuba lleva sufriendo un bloqueo infame desde hace más de 60 años. Para EEUU, en su opinión, todo el continente americano es "su patio trasero" y considera que debe imponer su visión del mundo.

Una de las peores cosas que pueden ocurrir, como señala el Gran Wyoming, es "dar con un vecino insoportable". "Uno de esos vecinos que hacen ruido, molestan, te provocan goteras, fuman en el ascensor y organizan fiestas por la noche", añade.

"Pero ¿qué pasa si en vez de una persona hablamos de un país y tu vecino no solo te causa molestias, sino que, directamente, quiere acabar contigo?", plantea. El presentador expone que ese país existe y se llama Estados Unidos. Su vecino es Cuba.

Wyoming afirma que, aunque no pongan la música "a tope" sí que son capaces "de quitarte el sueño". El presentador indica que el régimen cubano "deja mucho que desear", pero, como expone, "desde hace más de 60 años vive un bloqueo infame e inhumano por una sola razón: desobedecer a su vecino".

"EEUU considera que todo el continente americano es su patio trasero y que tiene derecho a imponer sus leyes y su visión del mundo", afirma, "y Cuba se niega a encajar en ese esquema". Wyoming expone que "la democracia y los derechos humanos no tienen nada que ver con esto, EEUU es capaz de llevarse perfectamente con los mayores tiranos y asesinos del mundo, siempre y cuando sirvan a sus intereses".

El presentador indica que el gobierno de Trump parece dispuesto "a acabar definitivamente con esa china en el zapato que tiene al sur de Florida". Wyoming indica que han amenazado a las pocas empresas que todavía se atreven a invertir en Cuba.

Por ejemplo, como explica el presentador, las empresas hoteleras Melia e Iberostar han tenido que abandonar la isla ante la presión del gobierno de EEUU. "A EEUU le da igual los derechos humanos, la economía cubana y, sobre todo, el bienestar, la salud y la vida del pueblo cubano que, en este momento, está agonizando", añade, "lo que quiere es sumisión".

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