"En tiempos de bulos y fake news llega el momento de darle voz a los que siempre dicen la verdad", expone El Gran Wyoming para dar paso a la sección 'Pregúntale a Wyo'.

La primera pregunta es de Ashley Michelle, que quiere saber si le gustan "las profundidades del mar". "Rotundamente no", responde él. "Una vez hice submarinismo y lo pasé fatal porque sentí que un pulpo me atacaba", argumenta. "Aprendí la lección y desde entonces tengo dos cosas clara: mi lugar está en el chiringuito de la orilla y con una ración de pulpo a la gallega", añade.

Víctor, por su parte, pregunta a Wyoming "por qué presenta el programa gracioso y Sandra es más seria". El presentador dice, en tono de broma, "es que es muy sosa". Wyoming no duda en compartir una confidencia con el niño: "Sandra, en principio, no venía al programa a ser la seria, iba a sustituirme a mí, yo iba a pasar a contar la información rigurosa y ella poner cara de 'loris', pero en las pruebas falló estrepitosamente y yo también".

Otra niña, Mayte, quieres saber en qué ocupa su tiempo libre Wyoming. "Muchas gracias, Mayte, en realidad no sé por dónde empezar, este programa me deja tanto tiempo libre que puedo dedicarlo a lo que quiera... pero al final me acabo centrando en una actividad fundamental, dormir, y también desperezarme, que no va a ser todo vagancia", explica.

La última pregunta es la de Leo, que quiere saber cómo les parece "tan fácil" hacer el programa. "Fácil dice el niño...", contesta. A lo que añade: "Verás, Leo, no puedo responder a tu pregunta básicamente porque no tengo ni puñetera idea de cómo se hace este programa. Eso sí, poniendo la oreja en alguna conversación ajena he oído comentar que lo más difícil es aguantar al viejo".