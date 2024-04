"Por fin el mundo entero se está acordando de la Franja después del criminal ataque por parte del ejército israelí a varios camiones de la ONG World Central Kitchen", expone El Gran Wyoming. Siete de sus cooperantes han sido asesinados por "cometer el terrible delito de repartir comida a una población que se muere de hambre", sostiene el presentador.

Este afirma que no fue un error del ejército de Netanyahu, puesto que los vehículos de la ONG iban perfectamente identificados, las tropas israelíes sabían perfectamente por dónde iban a pasar y fueron bombardeados hasta tres veces. "Diría que Netanyahu tiene el corazón de piedra si no fuera porque lleva varios meses demostrándonos que no tiene corazón", mantiene.

El asesinato de estos cooperantes ha hecho que algunos gobiernos, que hasta ahora se dedicaban a "mirar hacia otro lado", dice, hayan levantado la voz. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha protestado por este ataque, aunque no se plantea dejar de vender armas a Israel. También se ha mostrado muy contundente el primer ministro británico, Rishi Sunak, que ha pedido una urgente investigación de este crimen.

"Ya puestos, pediría investigar todos los demás crímenes que llevan meses cometiéndose en Gaza, como el bombardeo de hospitales, el asesinato de menores, la limpieza étnica en toda la Franja y los ataques a las ONG", comenta, pues indica que, en seis meses, el ejército de Israel ha asesinado a casi 200 cooperantes.

Sin embargo, aclara que la diferencia entre los de la ONG del chef José Andrés y los 176 de UNRWA que han perdido la vida es que "entre los primeros había tres británicos y un norteamericano y los segundos son mayoritariamente palestinos. Dicho de otro modo, parece que las víctimas duelen más si hablan en inglés", señala.

"Sin quitarle ni un ápice de importancia al asesinato de estos cooperantes de World Central Kitchen, lo cierto es que esta tragedia nos ha vuelto a demostrar que a unas víctimas siempre las miramos con las gafas de cerca y a otras no las vemos ni poniéndonos lentillas", sentencia.