Isabel Díaz Ayuso sigue reivindicando la actuación de la Comunidad de Madrid en las residencias durante la pandemia de Covid-19, insistiendo en que "el traslado a los enfermos no garantizaba su supervivencia".

El Gran Wyoming señala que, a estas alturas, no podemos saber qué habría ocurrido con los 7.291 ancianos que murieron en las residencias sin ser derivados a los hospitales, pero indica que sí se sabe lo que sucedió con los que sí fueron derivados a hospitales en esas fechas.

De las 6.308 derivaciones que se produjeron en marzo y abril de 2020, el 65%, más de 4.000 personas, sobrevivieron, "no estaban todas condenadas a muerte", expresa el presentador, que aclara que se trata de cifras oficiales que ofrece la Comunidad de Madrid en su portal de transparencia. Un portal del que "no sabe nada o no debe saber la clave Ayuso", ironiza, porque la presidenta madrileña afirma que "se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas de los mayores".

"No se hizo lo imposible, se hizo lo que hasta entonces nos parecía imposible, que una administración pública decidiera negarle la asistencia a 7.291 ancianos", sostiene, y añade: "Lo más parecido a lo imposible que estamos viviendo en esta cuestión es la impresentable película que usted se está montando para no asumir responsabilidades".