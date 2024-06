El colaborador, Lamine Thior,, toma las riendas del bar del crucero de El Intermedio y uno de sus primeros clientes ha sido el Gran Wyoming. Un encuentro que ha terminado con el 'capitán' del barco viendo las estrellas.

"¿Le pongo algo?", le ha preguntado Lamine. "Dame algo fuerte... lo más fuerte que tengas", contesta el presentador de El Intermedio. En ese momento, el colaborador le ha dado un puñetazo que ha dejado a Wyoming sin apenas respiración.

"Vaya brazo chico, me has hecho ver las estrellas", confiesa Wyoming. Por su parte, Thior ha contestado diciendo: "Y sin invitarme a cenar ni nada, no como al cocinero".