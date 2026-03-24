Wyoming, sobre cómo frenar a la ultraderecha: "Cuando nos movemos juntos en la misma dirección, las cosas pueden cambiar"

El presentador de El Intermedio explica que en Italia, por ejemplo, han votado en contra de una reforma judicial que aumentaba el control sobre los jueces y atentaba contra la separación de poderes.

La actualidad internacional tiene un protagonista animal: un perro de la raza corgi. Como cuenta el Gran Wyoming, el animal "formaba parte de un grupo de perros robados en China, y que consiguieron escapar de sus secuestradores y volver a casa tras recorrer 17 kilómetros guiados por este valiente pequeñín".

"¡Qué capacidad de liderazgo!", explica el presentador de El Intermedio, "Podría capitanear lo que quisiera, incluso la izquierda española". Wyoming indica que, más allá del futuro político del can, "la historia demuestra que, a veces, solo necesitamos movernos juntos en la misma dirección para plantar cara a la adversidad".

Un ejemplo de ello es lo ocurrido en Italia, donde "han rechazado una reforma judicial de la ultraderechista Giorgia Meloni que aumentaba el control sobre los jueces y atentaba contra la separación de poderes". Wyoming que un 54,5% de los italianos han votado en contra de la reforma. "Una derrota de las políticas ultras que muchos celebraron echándose a las calles a cantar el 'Bella ciao'", añade.

Wyoming explica que este fin de semana, en Francia, "se movilizaron en las elecciones municipales para frenar a la extrema derecha". En las principales ciudades del país, como París, Lyon o Marsella, "seguirán gobernando alcaldes progresistas".

"Vamos, el nuevo lema francés es: 'Liberté, égalité y Le Pen a su casa se fue'", afirma. "Esto demuestra que, cuando nos movemos juntos en la misma dirección, las cosas pueden cambiar", concluye, "puede que no tengamos la valentía de este perro corgi, pero no nos hace falta liderar una manada moviendo la colita, basta con mover el culo al colegio electoral".

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