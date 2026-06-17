Wyoming, sobre el caso Zapatero: "Visto desde la derecha, no se salva ni con el filtro belleza de Instagram"

El presentador de El Intermedio reflexiona en torno a la imputación del expresidente socialista. Como expone, "hay cosas que no son bonitas, las mires por dónde las mires".

El Gran Wyoming señala, al inicio de El Intermedio, que "hay cosas que no son bonitas, las mires por dónde las mires". Un ejemplo de ello es el caso Zapatero. "Los que lo miran desde la derecha ven un clarísimo caso de corrupción, negocios turbios y chanchullos a nivel internacional".

"Y no lo dudan ni un momento", añade, "visto desde la derecha, Zapatero no se salva ni con el filtro belleza de Instagram". Desde la izquierda, como indica, "tampoco resulta bonito de ver". "Hay cabos sueltos, cosas sin explicar, puntos oscuros...", reflexiona.

Así, despierta numerosas preguntas como qué clase de negocios tenía el expresidente, con quién se relacionaba o por qué guardaba en su caja fuerte "unas joyas dignas de la emperatriz Catalina de Rusia". "¿Quién se las regaló?", pregunta Wyoming, "¿Se las ponía con vestido palabra de honor?".

El presentador expone que "necesitamos saber". Wyoming indica que es de sobra conocido que hay una campaña política, mediática y judicial "para llevarse por delante al Gobierno actual". "También sabemos de sobra que hay que respetar la presunción de inocencia y que nadie está condenado hasta que no hay una sentencia firme", añade.

Wyoming indica que, incluso, se sabe que hay otros expresidentes que gozan de un patrimonio abundante, "muchos más abundantes, diría yo, y que el tiempo desde que abandonaron la Moncloa no lo han dedicado, precisamente, a estar durmiendo la siesta".

"Todo eso no basta para calmar la inquietud que sienten muchos ciudadanos progresistas que veían a José Luis Rodríguez Zapatero como un referente político, ético y moral", apunta. Wyoming afirma que hoy "él ha perdido confianza, pero para recuperar la confianza se necesita más claridad, más explicaciones". "Queremos ver el lado bueno de este asunto", concluye.

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