Este finde de semana cientos de miles de persona han salido a las calles para manifestarse a favor de la sanidad en España. La más multitudinaria ha sido la de Madrid, que ha reunido a 250.000 personas que han protestado contra las políticas sanitarias del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Los centros de algunas ciudades estaban tan colapsados que parecían las salas de espera de los ambulatorios", destaca El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio.

Ante estas movilizaciones el Gobierno regional sigue enrocado y es que ha vuelto a fracasar la reunión entre el Ejecutivo popular y los médicos de Atención Primaria. El Gobierno de Ayuso parece dispuesto a elevar la tensión, comenzando por deslegitimizar la protesta. Algo que la propia Ayuso ha hecho desde Israel, donde se encuentra en un viaje para captar inversores. "Lo único que demuestra es la frustración de la izquierda para movilizar a un electoral que es consciente de que están sin motivo para ir a las urnas porque la inmensa mayoría de la sociedad española rechaza las políticas de la izquierda y lo único que se vio en la manifestación es esa frustración", ha destacado la presidenta madrileña.

Unas palabras que dejan alucinado a El Gran Wyoming, que reflexiona sobre ello en el vídeo principal de esta noticia: "O sea, cientos de miles de personas en la calle en defensa de la sanidad pública es solo la frustración de la izquierda, porque la derecha no se pone mala". "Pues es raro que no hayan llegado a un acuerdo con los sanitarios porque Ayuso está de un dialogante y de un tender puentes que no se aguanta", ironiza el presentador.