Wyoming analiza el mensaje de Trump amenazando a Irán: "Como el Nobel de la Paz se le resiste va a por el de Literatura"

"Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o vais a vivir en el infierno", ha amenazado Donald Trump a Irán en 'Truth Social'. Un mensaje que El Gran Wyoming analiza en este vídeo de El Intermedio.

"¿Por qué la Semana Santa dura solo una semana?, ¿por qué no lo hemos llamado el mes santo?", pregunta El Gran Wyoming en su monólogo inicial en el plató de El Intermedio, donde reflexiona: "Diréis 'se conmemora el martirio de Jesucristo y tampoco es plan que le estén dando porrazos un mes entero".

"Algunos os torturan durante más tiempo en la oficina y no os quejáis tanto", destaca irónicamente el presentador de El Intermedio en el plató, donde explica que, por ejemplo, "los valencianos han postpuesto la vuelta de las vacaciones "un día" lo han hecho un día".

Por otra parte, "en el caso de otros aficionados a las cosas que explotan, como Trump y Netanyahu, yo les recomendaría que se cogiesen un par de añitos sabáticos", afirma El Gran Wyoming, que explica que ambos "continúan con su afán destructor y acercando cada vez más el planeta a un cataclismo".

Además, Wyoming explica en el plató que el presidente de Estados Unidos ha dado un ultimátum a Irán "exigiendo que reabra al estrecho de Ormuz antes de mañana" y ha escrito en su red social, 'Truth Social' la siguiente amenazada: "Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o vais a vivir en el infierno". "Se ve que como el Nobel de la Paz se le resiste va a por el de literatura", analiza tajante El Gran Wyoming, que concluye su reflexión afirmando que Netanyahu y Trump "están desatados": "Son peligrosos y ponen en peligro al resto del planeta".

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