Wyoming afirma que lo mejor para confiar en la justicia "es no ver lo que hacen algunos jueces"

El presentador de El Intermedio señala que los jueces en nuestro país no encajan bien las críticas, "como nos recordó el Consejo General del Poder Judicial". Por ese motivo, hace un repaso por diferentes causas judiciales, pero sin criticarlas.

El Gran Wyoming cuenta que mucha gente se está preguntado qué haremos en España cuando se vaya el papa León XIV. El presentador indica que, a pesar de su marcha, "podremos seguir honrando a los seres todopoderosos de siempre: los jueces".

"En este país no encajan bien las críticas, como nos recordó el Consejo General del Poder Judicial", añade. Wyoming afirma que, igual que Dios, "las decisiones de los jueces no se deben tomar en vano". Por ese motivo, el presentador pide que el público se una a él en oración ya que se pueden explicar las causas judiciales, pero no criticarlas. "'Mas no critiquemos a los jueces', esta es la oración que debemos repetir los fieles", expone.

El presentador recuerda a la jueza que ha avalado que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, dejara en la calle a cientos de migrantes que desalojó de un instituto el pasado verano, "y que, aun así, cree que Albiol prestó la atención debida".

"Pensamos hoy también en el magistrado Antonio Viejo, que lleva meses sin autorizar a la UCO el análisis de las cuentas de González Amador para descubrir si sobornó a un directivo del grupo Quirón", señala Wyoming. El presentador expone que o es un magistrado "despistadillo" o sabe que investigarlo "es como hacer mayonesa, hay que ir despacito para que no salpique demasiado".

Wyoming destaca también el juicio por lo penal al hermano de Pedro Sánchez, que este martes ha sido visto para sentencia. "Las acusaciones particulares piden para él seis años de prisión por haber sido contratado por la Diputación de Badajoz", señala, "raro es también que el juez no le haya pedido cadena perpetua, 100 latigazos y reconocer en público que es el hermano feo".

"Los magistrados de este país merecen respeto y devoción", afirma Wyoming, "hay que tener fe en la justicia y, además, una fe ciega". "La mejor manera de confiar en ella es no ver lo que hacen algunos jueces", concluye.

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