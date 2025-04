Wyoming, sobre la absolución de Dani Alves: "Lo más difícil de explicar del fútbol ya no es el fuera de juego"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha revocado por unanimidad la sentenciade la Audiencia Provincial de Barcelona que condenaba al exfutbolista Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual. Si bien esto no significa que la Justicia considere que el que fuera defensa del F.C. Barcelona sea inocente, sino que lo que indica es que no hay pruebas suficientes y que el testimonio de la víctima, según su sentencia, no es fiable.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda ha realizado unas polémicas declaraciones asegurando que era "una vergüenza la sentencia". "Qué vergüenza que todavía se cuestiona el sentimiento de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres valientes que deciden denunciar a los poderosos", ha asegurado María Jesús Montero. El Gran Wyoming afirma que "impresiona ver a una política cargando con esta contundencia contra una decisión judicial".

Sin embargo, el presentador también destaca que "esta sentencia sobre el jugador marca un antes y un después": "A partir de ahora lo más difícil de explicar en el fútbol no es el fuera de juego".