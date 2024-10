La querella de Abogados Cristianos ocupa la habitual reflexión del Gran Wyoming al inicio del programa. Como expone el presentador, ha sido denunciado por un delito de "incitación a la discriminación, odio, violencia y escarnio", algo que atribuyen a la parodia que hace ataviado como "el Sumo Pontífice de la Iglesia Aznariana".

"Algunos querrían que me dirigiera para pedir disculpas a los que alguna vez han presenciado este 'sketch', pero yo prefiero dirigirme a todos los que no lo hayan presenciado", anuncia Wyoming, "para ellos… ¡Hoy lo vamos a hacer otra vez!". "Esto ya va a ser como Ferraz, todos los días lleno de gente con rosarios", añade. El presentador aconseja a la gente que no se lo pierda, ya que "quizá la siguiente vez que me vista así sea en el módulo cuatro de Soto del Real".

Para el presentador, es "bastante escandaloso" que esta asociación ultra viva de querellarse "a diestro y siniestro". "Habría que ver si algún juez admite esta denuncia tan delirante", indica. Como argumenta, "no sería tan raro", debido a que, anteriormente, la fundación ya denunció a la 'Revista Mongolia', a la procesión del Santo Chumino, al alcalde de Soria o a dos profesoras de un instituto de Requena que se vistieron de monjas.

Wyoming expone que "este es el modo de vida de esta asociación ultra". "Jesús dijo que había que poner la otra mejilla, pero ellos estaban en la parte de atrás del sermón de la montaña y entendieron que lo que había que poner era el cazo", afirma el presentador. "Al final, sus denuncias suelen quedar en nada, pero da igual, ellos no son de los diez mandamientos ni de los sacramentos, porque solo hay un número que les importa, el de su cuenta corriente".