El PP congregó a miles de personas en Madrid para arropar a Feijóo ante su debate de investidura y clamar contra una hipotética amnistía. El líder del PP prometió defender la igualdad aunque le cueste la Presidencia y lanzó un guiño a los socialistas desencantados. María Avizanda acudió hasta la protesta para hablar con los manifestantes. "He venido porque soy del PP y no queremos que Puigdemont nos quite la libertad que tenemos", afirma una señora, que destaca que no le gustan nada los catalanes.

Sin embargo, otra mujer afirma que quiere a todos los españoles, incluidos los catalanes: "Estoy aquí por la unidad de España, por una España grande y libre, ¡arriba España!". Avizanda también puso contra las cuerdas a algunos políticos del PP con preguntas incómodas que no supieron responder. Por su parte, José Luis Martínez-Almeida ha evitado definir que algunos socialistas apoyen la investidura de Feijóo, como pide el PP, como "transfuguismo" sino como un voto "a conciencia".