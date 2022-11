La periodista Vivian Gornick charla desde Nueva York con Sandra Sabatés en 'Mujer tenía que ser', la sección de entrevistas feministas de El Intermedio. Vivian Gornick afirma que "una buena vida es cuando se tienen las dos cosas, trabajo y amor" y critica el amor romántico: "Se tiene que acabar convertir ese amor en nuestra identidad". Por eso, insiste en que "el amor está sobrevalorado si crees que lo más importante de tu vida es enamorarte".

En los años 60, la escritora comenzó trabajando como cronista siguiendo el movimiento feminista para luego convertirse en un referente. Pero, ¿qué evolución ha tenido el feminismo? ¿hemos evolucionado mucho o no tanto como creemos? "Ambas cosas son ciertas", destaca Gornick, que recuerda que ella fue feminista de la segunda ola, algo que afirma que es "como ser prácticamente un dinosaurio". "Se ha avanzado mucho", resalta la periodista que, sin embargo, reconoce que "no ha sido suficiente". "Esta es una revolución que está tardando un milenio en completarse", lamenta Gornick, que afirma que "todavía genera mucha ansiedad lograr una verdadera igualdad entre hombres y mujeres". "Este es el cambio que está encontrando más resistencia", afirma la escritora, que explica que, por eso, "el movimiento feminista revive cada 50 años" porque "no hemos logrado la igualdad que queremos".