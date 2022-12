La contundente respuesta de Wyoming a Rufián tras llamar "palmera" a una diputada: "Con intervenciones así lo único que hace es desvirtuar el objetivo de las comisiones"

El diputado de ERC ha llamado a Beatriz Escudero "palmera", a lo que ella ha contestado "no me guiñes el ojo, imbécil". El Gran Wyoming señala en El Intermedio que las comisiones "no son el mejor lugar para hacer chistes malos. Además, todavía le queda por aprender".