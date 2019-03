Jean-Claude Van Damme reniega de todo lo que dice Aznar

VÍDEO MANIPULADO

Mientras que Aznar defiende que la monarquía española goza de muy buena salud, Jean-Claude Van Damme se lo niega. Y no sólo eso, cuando el expresidente continua afirmando que la mayoría de los Españoles quieren y respetan a la monarquía, el actor sigue diciendo que no con la cabeza, hasta que se cansa de lo que le dice Aznar y chilla un fuerte no, para que no queden dudas.