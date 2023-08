Joaquín Reyes imitaba en su sección de Zanguangos a Victoria Federica de Todos los Santos Marichalar y Borbón, "nieta de reyes, sobrina de reyes, hija de personas muy válida y la primera influencer de la familia real, soy la Dulceida borbónica, me sigue muchísima gente", se presentaba ante las cámaras.

Un espacio que 'Victoria Federica' aprovechó para criticar que los Borbones ya no tienen privilegios: "Ya no nos dejan hacer nada, ya no nos dejan ni disparar, ni a elefantes, ni dispararnos al pie, ni a periodistas... ya no tenemos privilegios", insistía.

Además, en este vídeo se presentaba como "ecologista" por ir en patinete y aclaraba la razón de por qué llevaba un cigarro: "Era la luz de la señalización", dice, muy comprometida con la seguridad vial. Puedes ver la cómica imitación de Joaquín Reyes a Victoria Federica en el vídeo principal de la noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.