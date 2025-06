Wyoming alucina al ver a Ábalos ante los medios en camiseta: "¡Se ha marcado un Chenoa!"

"¡Pero bueno, todo un exministro en camiseta!, ¡se ha marcado un Chenoa!", destaca El Gran Wyoming al ver el look de José Luis Ábalos después de que la UCO registrara su casa durante 10 horas.

Este martes se llevaba a cabo un registro en la casa de José Luis Ábalos durante 10 horas por parte de la UCO. En el registro, en el que ha estado presente el propio Ábalos, se han intervenido dispositivos electrónicos, se han clonado memorias informáticas y también se han usado perros de la Unidad Canina especializados en la localización de billetes ocultos.

Después del registro, José Luis Ábalos ha comparecido ante los medios de comunicación desde su propia casa. "Ha sido mínima la intervención, muy profesional", ha explicado Ábalos, que ha destacado que "el trato ha sido excelente": "Ha sido de absoluta colaboración y de no querer molestar nada".

Tras ver el vídeo, El Gran Wyoming no da crédito al ver el look de Ábalos: "Pero, bueno, todo un exministro en camiseta, ¡se ha marcado un Chenoa!". "Con la diferencia de que esta operación de la UCO ha durado más que una gala de Operación Triunfo", destaca el presentador de El Intermedio, que reflexiona: "Me extraña que una intervención mínima haya tardado tanto".

"Según Ábalos es porque tiene muchos libros y, deben de ser buenísimos porque han pasado tanto tiempo en la casa que se los habrán leído todos", concluye Wyoming.