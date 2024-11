En un momento en el que la vivienda sigue siendo un lujo, Isma Juárez busca alternativas en una feria de autocaravanas. Allí descubre el modelo "de los famosos", la autocaravana 'Oscar'. Su vendedora le asegura que, entre sus características, destacan su amplitud y "el equipamiento lujoso que tiene".

En el vídeo sobre estas líneas, le explica que es necesario el carnet C para camiones y que su precio está en los 168.000 euros: "Cuesta más que mi casa, desde luego", admite la chica, que sin embargo le explica que el sistema para vaciar el WC "es el mismo en esta que en otros modelos de 50.000 euros". "Estoy contento porque nos iguala eso", reacciona Isma.

Isma le pide a la comercial que le enseñe la lujosa autocaravana por dentro, ante lo que ella le advierte que "si la rayas, la compras entera". Una vez dentro, el reportero de El Intermedio comprueba las prestaciones del vehículo, desde su mesa libro a sus asientos de cuero que además se pueden girar, pasando por el dormitorio.

"Nunca había una entrevista tumbado en una cama haciendo una entrevista sobre la cama que me quieren vender, que ya te digo que no me la voy a comprar", comenta Isma.