En una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', Thais Villas plantea a la ciudadanía un debate sobre si la religión debería seguir siendo una asignatura en los colegios y si realmente es útil para la educación o es mero adoctrinamiento.

De este modo, la reportera de El Intermedio recoge opiniones de todo tipo, desde una señora que afirma que la religión "no me ha servido de nada" porque "no me ha encontrado novio el de arriba, me lo he buscado yo", hasta los que piensan que proporciona buenos valores a los niños y que, como expresa otra mujer "sirve para limpiar el alma". "A mi me la ensució", bromea otro de estos improvisados tertulianos, al que responde otra católica afirmando que "entonces ya nació con ella sucia" con unos modos que no terminan de gustar a Thais, que le pide "un poquito de respeto". Puedes ver este tenso momento en el vídeo sobre estas líneas.