El Intermedio ha salido a la calle para preguntarle a los jóvenes españoles qué es lo que más les avergüenza de sus padres y lo cierto es que se han encontrado de todo: "A mi padre le gusta mucho ver Bob Esponja", confiesa una de las entrevistadas. Mientras que otro desvela que, durante una reunión en el colegio, su padre contó todas sus intimidades de cuando era pequeño: "Que si una vez me meé en el coche, que si otra me cagué en clase", cuenta este joven.

A esta otra adolescente que entrevistan lo que más le preocupa de su padre es que sea nudista: "Le encanta ir en calzoncillos y enseñar la raja. Se agacha y muestra la hucha en todo su esplendor. No tiene ningún tipo de pudor ni con amigos, ni con familia, ni con nadie. No se corta, porque como es su casa pues él se pasea como quiere".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver qué es lo que más les avergüenza a los jóvenes españoles, además de ser nudistas o que se tiren pedos por las calles para hacerles pasar vergüenza. ¿Qué es lo que más pudor te daría que hiciera tu padre?

