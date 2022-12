THE VERY BEST OF EL INTERMEDIO RECUERDA...

Thais Villas realiza el 'test de españolidad' a los diputados

Numerosos expertos denuncian la falta de rigor y la ineficacia de los llamados ‘test de españolidad’. Se trata de un examen cultura general que algunos jueces exigen superar a los inmigrantes y que es el último trámite para la concesión de la nacionalidad española. En The very best of El Intermedio, recordamos el reportaje que Thais Villas realizó sobre este tema. La colaboradora se fue al Congreso para realizarles a los diputados el mismo test que a los inmigrantes.