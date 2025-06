Thais Villas pone a prueba sus 'dotes' de pastora: "Me moriría de hambre"

Thais Villas ha viajado hasta Robladillo de la Ucieza, un pequeño pueblo de Palencia, para conocer a Nerea del Río, una joven pastora que trabaja en la Ganadería Ovejas y Ríos, el negocio familiar.

Durante el reportaje para El Intermedio, Thais se interesa por saber cómo Nerea identifica las necesidades de las ovejas en cada momento. "Te lo dicen por el comportamiento", explica la joven. Y añade, divertida, que una vez tardó demasiado en atenderlas y, al llegar, "las ovejas la empezaron a balar".

Además, la reportera descubre que Nerea se comunica con sus animales a través del silbido. Así es como consigue que las ovejas se acerquen. Thais intenta imitarla, pero no logra sacar ni un sonido. "Es que no me sale más alto, no me sale. No puedo ser pastora", se lamenta.

Pero el reto no termina ahí. Thais también se atreve a ordeñar una oveja. Con las indicaciones de Nerea, se agacha y lo intenta, aunque enseguida reconoce que no es nada fácil. Tras varios intentos fallidos, confiesa entre risas que si se dejase El Intermedio por el pastoreo se "moriría de hambre".

¿Conseguirá Thais Villas ordeñar a una oveja? Puedes descubrirlo en el vídeo completo del reportaje de El Intermedio.