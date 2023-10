Thais Villas entrevista para su sección 'OK Boomer' a Alba Moreno, una divulgadora que está triunfando en Tik Tok con sus vídeos en los que explica para todo tipo de públicos conceptos relacionados con su gran pasión: la física.

Como muestra de lo que hace en las redes sociales, en el vídeo sobre estas líneas la tiktoker explica a Thais por qué los colores realmente no existen. "No son una propiedad intrínseca de la materia, como la temperatura o la presión", comienza la divulgadora, que con sus espectaculares uñas como ejemplo, le detalla cómo el color depende de la luz.

"La luz que se proyecta sobre mis uñas es luz blanca, que al chocar con los átomos que componen mis uñas los excita, se ponen nerviosos y en este caso absorben la luz y reflejan el color rosa", comenta Alba ante la atenta mirada de Thais, que le muestra su entusiasmo por la exposición: "Me encanta lo de que los átomos se ponen nerviosos, porque lo he entendido perfectamente". "Si algún día ves que no te pega algo, luz ultravioleta", le aconseja con humor la entrevistada.