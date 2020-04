Thais Villas ha contactado con Abel y Ana, que eran unos "auténticos desconocidos" hasta que la pandemia les obligó a conocerse en unos pocos metros cuadrados.

"Yo vivía con otra compañera de piso, ella decidió irse y yo me tenía que hacer cargo de la vivienda solo y no me podía hacer cargo del alquiler", ha explicado Abel. Entonces, "salió corriendo", según el mismo afirma.

Su mudanza fue algo más que "un infierno". "Cuando decidí mudarme tenía pensado contratar una agencia, llaar a amigos y hacerlo todo en un día tranquilo. Pero en Estado de Alarma tuve que ponerme en contacto con la Policía para explicar la situación y me dejaron aparcar el coche mal aparcado para hacerlo todo más fácil", ha explicado, asegurando que con su turismo no le fue nada fácil.

A pesar de que Ana podía sospechar de Abel por hacer una mudanza en pleno confinamiento, decidió aceptarle en su casa porque buscaba "a la persona más normal" que se le presentara.

"Es verdad que no vimos que hubiese taras, por lo que nos quedamos con él", ha explicado Ana. Ahora se están conociendo en pleno confinamiento, aunque el trabajo les deja poco tiempo para hacer cosas juntos.

Otros momentos destacados

En pleno confinamiento, son muchos los que necesitan ahogar su estrés en el deporte. Carmen Falante es una de las personas que, a través de las redes sociales, anima el aislamiento de los españoles en tiempos de coronavirus. Incluso Thais Villas se anima a practicarlo en este vídeo de El Intermedio.

En programas anteriores la colaboradora tuvo la oportunidad de hablar con tres adolescentes españoles en El Intermedio, que explicaron cuáles eran las lecciones que les está dejando esta situación.

Thais Villas también ha entrevistado a Anna Teixido, una española que vive en Nueva York. Contó que, a pesar de la pandemia, siente "más miedo" por Trump. "Es una persona peligrosa en todos los sentidos y ante una situación así, necesitas saber que las cosas van a funcionar", aseguraba la joven.