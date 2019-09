La cantera de tertulianos televisivos tiene que renovarse. Por eso, Thais Villas ha acudido a buscar caras nuevas a un colectivo que está perfectamente informado porque, además de estar escuchando la radio constantemente, conocen los problemas de a pie porque la gente se los traslada: los taxistas.

Rafael, que lleva diez años en el taxi, opta a convertirse en un auténtico tertuliano sobre ruedas. Sobre el bloqueo político, el taxista asegura que cree que lo mejor es "meterles en un barco como el 'Open Arms' y mandarles a mitad del Mediterráneo": "Hasta que no se pongan de acuerdo que no vuelvan a las costas".

"El cambio climático me preocupa", asegura Rafael, que apunta que "a tu hija le podrás dejar todo lo que quieras, que si no le dejas un mundo donde vivir no sirve para nada. Como todavía no tenemos otro planeta la que ir, habrá que cuidar este", reitera el trabajador.

La subida de los alquileres es para Rafael "una pena": "El Ayuntamiento no quiere recurrir una sentencia sobre alguien que vendió los pisos de protección civil a fondos buitre. La vivienda es un derecho", ha zanjado.

Thais Villas también ha querido saber por qué los tomates no tienen sabor a tomate. "Se cortan demasiado pronto y el tiempo que están en las cámaras frigoríficas van a perder sabor", señala el taxista, que asegura que "además, pierden poder nutritivo cuando lo cortas pronto de la mata".

Fascinada por la capacidad de diálogo de Rafael, Thais Villas ha nombrado al taxista "tertuliano sobre ruedas" y le ha otorgado un pegatina de 'Tertuliano a bordo': "¡Ay, Rafael, qué ilusión!".