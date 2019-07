Con motivo de la celebración del Orgullo Gay, Thais Villas se lanzaba a la calle para conocer si los españoles son tan tolerantes como dicen.

Thais Villas comenzaba preguntando a los ciudadanos si se sentirían incómodos al ver a una pareja de dos hombres besándose en un lugar público. Los ciudadanos de avanzada edad confesaban sentirse "incómodos" ante esta situación: "Si les viese dándose un beso me levantaría y me cambiaría de sitio", pero no les "pondría verdes".

Al preguntar a gente más joven, Thais Villas ha dado con una opinión más liberal: "Me da igual. Cada uno que haga lo que quiera", aseguraba una de las encuestadas. Por el contrario, siguen existiendo jóvenes que experimentan rechazo: "Me da un poco de palo", confesaba uno.

A la pregunta de si serían capaces de dormir con algún amigo homosexual los españoles planteaban varias opiniones. Una de las encuestadas confesaba no sentirse incómoda a la hora de compartir cama: "Me lo plantearía como una amistad cualquiera. Ella dormiría a su lado y yo al mío". Sin embargo, uno de los ancianos se mostraba contundente:"No dormiría con él. Además, no tengo amigos gays".

Para finalizar, Thais Villas preguntaba a los españoles si habían asistido al Orgullo Gay o si colgarían una bandera arco iris en su balcón si un amigo se lo pedía. La mayoría de los ciudadanos confesaban posicionarse negativamente a colgar la bandera y algunos relataban haber asistido a la celebración: "Lo pasé bien. Se veían cuerpos bonitos de las chicas y los chicos también eran muy 'majillos'".