Manuel Pacho: “Tuve factura. A mí no me dieron ningún sobre”

HIZO EL HIMNO DEL PP HACE 25 AÑOS

El himno del Partido Popular cumple 25 años y casualmente Thais Villas ha estado con su compositor Manuel Pacho. Se lo encargó Miguel Ángel Rodríguez sin darle ninguna premisa. El autor explica que le encargaron una música para el partido que fuese animada que diese idea de avance “y ahí se acabó, ya no me pidieron nada más”, asegura. A partir de ahí se montó una película para componerla. Para los socialistas hubiera hecho algo “grande”. No cobra nada por los derechos de autor pero en su día tuvo factura con IVA. "Se cobró de verdad. A mí no me dieron ningún sobre ni nada de eso", comenta.