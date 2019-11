Thais Villas sale de nuevo a la calle a poner a prueba la intuición de los ciudadanos. Vuelve la sección 'Lo vota, no lo vota' de El Intermedio. ¿Serán capaces de superar el reto?

Las primeras concursantes son las hermanas Chacón, votantes del PSOE. Tiene claro que su papeleta irá para Pedro Sánchez el 10N. "No hay otro más guapo", dice una de ellas. Su primer reto es localizar a un votante del PP en plena calle. "Tiene que ser alguien engominado", apuntan las hermanas. Sin embargo, su intuición no es muy buena y pierden tras dar con un mujer que tiene claro que no votará a la derecha.

Nacho es el segundo concursante. Reconoce que aún tiene dudas sobre su voto, no sabe si votar al PP o a Vox. Su primer reto es localizar a alguien que no vaya a votar a Unidas Podemos. "Voy a buscar a un hombre arreglado. Un señor mayor", explica Nacho, que acierta al dar con un votante del PSOE.

Su segundo reto es dar con una persona que no vaya a votar a Ciudadanos y acierta al pedir a Thais que pare a un joven votante de Podemos. "Es fácil encontrar a alguien que no vaya a votar a Cs", bromea.

En la última ronda Nacho tiene que dar con un votante del PP y pide a Thais que se desplace a la puerta de una iglesia. Allí encuentran a Carmen y Felisa, dos hermanas que se niegan a desvelar su voto. Finalmente, afirman que han votado a Pablo Casado y hacen que Nacho se lleve el premio. "Él también tiene cara de votar al PP", apuntan Carmen y Felisa.

Gana su "primer sueldo como becario"

Nacho tiene que elegir entre la colonia de Wyoming (así podrá oler como el presentador de El Intermedio) o 10 euros, y el joven escoge sin ninguna duda. Decide llevarse el dinero y pagarse la comida del día. La sorpresa de Thais llega cuando Nacho desvela que es "su primer sueldo como becario" y celebra que lo haya ganado 'gracias' a El Intermedio.

Thais 'desvela' el secreto: el partido al que vota Wyoming es...

Además, la colaboradora ha querido poner a prueba su buena intuición y se ha lanzado a adivinar el voto de Wyoming para el 10N. "Yo con mirarte sé que votas a Pacma. Eres igualito que un koala, duermes 20 horas al día y sólo te despiertas para comer".