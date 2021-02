Thais Villas sale a la calle en una nueva edición de 'Lo vota no lo vota', el concurso en el que los participantes deben acertar qué partido político votarán en las elecciones catalanas según su aspecto.las personas con las que se encuentran en la calle.

Para ello, Thais pone a prueba a Laura, una joven que se encuentra en la calle. ¿Conseguirá encontrar a alguien que vote a Ciudadanos?, ¿y que no vote al PSC? Parece que Laura no tiene mal ojo y es que, por lo menos, al votante de Junts pel Sí sí le ha encontrado y es que el hombre incluso, iba con un lazo amarillo y ha preferido hablar en catalán. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el momento completo y conocer el resultado final.

"Nunca he sido de derechas, mi madre me decía que era torcida"

EN El concurso de 'Lo vota, no lo vota' otra participante debe buscar a un votante de JuntsxCat. La mujer elegida, que ya ha votado, explica que lo ha hecho por la CUP. "Ya os he dicho que no doy el pego para nada. Nunca he sido de derechas, mi madre ya me decía que era muy torcida".