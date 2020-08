Thais Villas entrevistó durante la cuarentena a Ada Colau, quien explicó en El Intermedio su punto de vista sobre la situación catalana tras la pandemia.

"Creo que estamos viendo quien siempre hay quien quiere hacer polémica durante una situación tan difícil como esta. Cuando acabe la crisis habrá quien genere igual o más polémica por desgracia", explicaba Colau, que aseguraba que durante la crisis "la ciudadanía ha dado muestras suficientes de que está hartísima de las peleas".

"La ciudadanía ha dado muestras de que está hartísima y que lo que busca es colaboración y que solucionemos los problemas", insistía la política, que afirma que debemos de salir "de esta crisis garantizando los servicios púbicos que habían sido recortados salvajemente durante años".

"Quien llama 'paguita' al IMVl no sabe lo que es pasar hambre"

La alcaldesa de Barcelona también criticó en El Intermedio a los "políticos que están usando los muertos para echárselos a la cabeza al oponente" y los que critican "el Ingreso Mínimo Vital": "No tienen ni idea de lo que hablan".

En este sentido, criticó a los "políticos que están usando los muertos para echárselos a la cabeza al oponente" y señaló que el que "llama 'paguita' al Ingreso Mínimo Vital no sabe lo que es pasar hambre, ni no llegar a fin de mes, ni que te puedan desahuciar o que tus niños no tengan para comer". "Es no tener ni idea de lo que estás hablando", sentenció Colau.