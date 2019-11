La 'repre' Thais Villas presenta en El Intermedio a su nuevo fichaje, la actriz Blanca Portillo. La actriz, que presenta nueva obra en el Centro Dramático Nacional, 'Madre coraje', confiesa alguno de sus secretos a Thais.

"No he sido una niña modelo, he sido rebelde. Pero tampoco he hecho cosas así muy graves", afirma la actriz, que desvela que fuma desde los 13 años. "No he intentado dejarlo, pero llevo una vida muy sana. Es un vicio que tengo, qué le voy a hacer", añade.

Blanca también le cuenta a Thais otro de sus vicios: la cerveza, "que es buenísima para todo y para hidratarte", bromea. Explica que los personajes aparecen en su vida y que son ellos los que le eligen.

Además, la actriz acepta el reto de Thais para comprobar sus dotes interpretativas y recita 'a lo Shakespeare', y calavera en mano, una frase de Isabel Pantoja y otra frase célebre del expresidente Mariano Rajoy: "Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde".

La 'repre' Thais le propone pasar al 'boca, oído' para promocionar su trabajo y paran a una joven al azar en la calle. Así dan con Isabel, una estudiante de Derecho que acababa de salir de la Universidad. El problema, Isabel no reconoce a Blanca y no va al teatro. Eso provoca que la actriz le eche una 'bronquita'.

Finalmente, Blanca y Thais Villas le regalan a Isabel dos entradas de la nueva obra teatral de la actriz. Así, y con la excusa del "gratis", intentan conquistar al público joven.