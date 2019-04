Habla la gobernanta de hotel que puso en apuros a Pablo Casado: "En mi trabajo si das la cara te la pueden partir"

La gobernanta de hotel que puso en apuros a Pablo Casado al preguntarle sobre las condiciones laborales de su gremio explica que "cuando llegó al reforma laboral fue un despelote porque han inventado unas categorías" para cobrar menos de "un 40%".

Además, critica que las palabras del vicepresidente de Comunicación del PP reflejan "mucho desconocimiento porque un médico no cobra por producción" y las camareras de hotel "cobran por habitación que se limpia". También destaca que no entiende "por qué los clientes hacen en los hoteles lo que no hacen en su casa".