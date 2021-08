En esta temporada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para conocer cómo les está afectando la pandemia a los españoles y a las españolas. Para ello, la colaboradora de El Intermedio acudió hasta un barrio rico y uno obrero para saber de primera mano si la clase social ha afectado a cómo los ciudadanos han pasado la pandemia del coronavirus.

"Me ha afectado psicológicamente y económicamente porque a raíz del COVID-19 me he quedado sin empleo", explicó una vecina de un barrio obrero, que, emocionada, afirmaba que se merecía "encontrar trabajo". Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.