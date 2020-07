Thais Villas entrevistó en El Intermedio a uno de los personajes más destacados del Congreso de los Diputados, Agustín Zamarrón, más conocido como 'el Valle-Inclán del PSOE'.

El diputado más veterano del Congreso lamentó la actitud de muchos políticos en un momento tan grave como la pandemia del coronavirus. "La bronca política siempre la he echado de más", explicó Zamarrón, que afirmó que "es de una torpeza convertir la deliberación en injuria" ya que eso "es puramente vil y no aporta nada".

El político contaba a la reportera cómo estaba viviendo el confinamiento junto a su mujer, Teresa, quien apreció en la entrevista para hablar con Thais. "Yo estoy muy bien, muy a gusto en casa", explicó Teresa al ser preguntada por la convivencia con su marido, que ahora acude menos al Congreso por la crisis sanitaria.

Además, Teresa ha lanzó un irónico reproche por entrar en el mundo de la política. "Le reprocho que se haya metido en este lío porque nos ha estropeado la jubilación", desveló entre risas. Eso sí, la mujer también tuvo buenas palabras para su marido: "No me sorprende que sepa defenderse en ese mundo porque lo que ha vivido, a lo largo de su vida profesional, ha sido más difícil. No me sorprenden ni sus capacidades ni lo bien que lo hace".

Zamarrón: "Mi mujer vale muchísimo más que yo"

En otra entrevista con Thais Villas, aquella vez sin estado de alarma y en el Congreso, el diputado habló de su mujer, asegurando con orgullo que "vale muchísimo más" que él. "¿Le gustaría conocer a mi mujer?, vale muchísimo más que yo", aseguraba el diputado ante las cámaras de El Intermedio, al tiempo que destacaba: "Estoy ansiando coger el tren para ir a encontrarla".