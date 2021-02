Thais Villas ha salido a la calle para solucionar los problemas de los españoles en una nueva edición de 'Lo que necesitas es a Thais'.

Sin embargo, en la búsqueda de españoles con el corazón abierto al amor, se ha encontrado con Leo, una joven estudiante de Filosofía y Ciencias Políticas a la que los exámenes no le dejan tiempo para el 'ligoteo': "Para irme al paro dos veces, porque para otra cosa no me va a servir", reconoce la joven. Puedes ver su en el vídeo principal de esta noticia.

Pero no es la única persona a la que ha entrevistado la colaboradora. Algunos viandantes han otorgado sus trucos infalibles para ligar a Thais Villas y otros, en cambio, han reconocido algunas de sus exigencias.