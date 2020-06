Thais Villas estrena nueva sección tras el confinamiento: 'Terracitas', que consistirá en quedar con gente en una terraza para tomar algo y charlar.

El primer personaje con el que la presentadora tiene una cita es Mikel López Iturriaga, conocido como 'El Comidista'. Como acostumbra a recomendar recetas y platos, Villas ha querido saber por qué, mientras la mitad de España ha salido del confinamiento con kilos de más, él está tan delgado.

Cuenta que la clave está en la cocina casera, eso sí, no abusando de las harinas y levaduras, como hemos hecho durante el estado de alarma. Además, explica que "jamás de los jamases" pide comida a domicilio: "No me gusta como tratan a la gente que reparte y no quiero ser partícipe".

¿Un plato rápido, sencillo y bueno?

Thais Villas también ha querido preguntarle por algún plato que se puede "hacer en tres patadas".

"Una ensalada, una crema, unas verduras a la planca... son tres minutos. Hay muchas cosas sanas, rápidas y ricas, es la filosofía que intento defender, que cocinar está al alcance de cualquiera y en 20 minutos puedes tener una cena fantástica", ha respondido el experto.

Pandemias culinarias

Tras la pandemia culinaria de la quinoa, del vinagre de módena o de la cebolla caramelizada, Thais Villas quiere saber cuál será la siguiente.

Iturriaga asegura que vamos a vivir una "moda fuerte" de los sucedáneos de la carne, esos productos que imitan a la carne animal pero que no lo son. "Es por esta onda fuerte de que hay por motivos de salud y éticos de no comer carne", explica El Comidista.

Proposiciones "subiditas de tono"

La presentadora también ha mostrado curiosidad por saber qué es lo más raro que le han pedido desde que es famoso.

"He tenido bastantes peticiones sexuales, tengo como una especie de público extraño que me manda fotos y sugerencias subidas de tono", confiesa. A estas peticiones, asegura que responde siempre con un 'no', porque es "un hombre felizmente casado", aunque reconoce que le gusta, gustar.

"No sé si les pongo físicamente, porque a esta edad no estamos mucho de poner, pero me ven buen partido por lo de la cocina".

