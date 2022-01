En esta temporada Thais Villas estrenó nueva sección en El Intermedio 'Cara B', donde la reportera charla con diferentes políticos para conocer su lado más personal. Por ejemplo, Villas entrevista en el vídeo principal de esta noticia a Ione Belarra, que desveló cuál ha sido la negociación más dura que ha tenido que afrontar: "Es que el sector inmobiliario en España tiene mucho poder".

Además, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 confiesa cuál fue la más sorprendente: "Iba a cerrar el acuerdo y Pablo Iglesias se me fue de Moncloa, le tuve que hacer dar la vuelta con el coche". "Volvimos a la Moncloa a acabar de cerrar los papeles porque me gusta que quede todo por escrito", explicó la joven, que afirmó que aunque es tranquila tiene mala leche, algo que siempre saca al final de la negociación: "Es cuando hace falta apretar un poco más la tuerca". "El presidente no conoce esa mala leche, pero Félix Bolaños sabe de lo que hablo", confesó. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo de arriba.